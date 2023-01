Una multitud le dio un espaldarazo a la policía en Medellín y rechazó el terrorismo

Centenares de personas recorrieron las calles de la capital antioqueña para decirles no hechos violentos como el ocurrido en la Escuela de Cadetes General Santander en Bogotá.

Hasta los más pequeños salieron a marchar y a pedir un mensaje de paz para nuestra fuerza pública.

Juan José Porras, el niño cuya imagen se hizo viral porque llora al enterarse del atentado a la Escuela de Cadetes General Santander, dijo: “Rechazo toda la violencia a mi policía y a mi país y yo cuando sea grande voy a ser un buen policía”.

En el recorrido también participó la familia del antioqueño Juan Estaban Marulanda, cadete víctima del carro bomba.

Natalia Marulanda, prima del joven amante de la equitación, dijo que “él lo dejó súper claro, a pesar de su corta edad: siempre luchó por su sueño y es indispensable que estemos así, en este país hay que seguir haciéndolo (marchar); no más a la violencia”.

Desde motociclistas, taxistas, la fuerza pública y la sociedad civil se unieron para decirle no a la violencia.

“Todos somos un mismo país, estamos en contra de la violencia, en contra de los actos terroristas, nos duelen los amigos policías que tanto nos han acompañado”, dijo el harlista Carlos Blandón.

El alcalde Federico Gutiérrez, que lideró la marcha en la que participaron miles de personas, indicó: “Estamos unidos en una sola bandera, que es la vida, estamos unidos en una bandera que es no al terrorismo, el respeto por el otro”.

El recorrido finalizó en el parque de las luces a dónde llegaron miles de personas con camisetas blancas, globos y mensajes en los que exigen la paz para Colombia.



Minuto a minuto

9:00 a.m. En el Parque de Los Deseos el alcalde de Medellín y familias que iban arribando al lugar, en el norte de la ciudad, se pronunciaron sobre la jornada.

"Estamos como ciudadanos, unidos en una sola bandera, que es la vida, no al terrorismo, el respeto por el otro", dijo el mandatario.

9:05 a.m. Decenas de harlistas se reunieron en el Parque Lleras para partir desde allí hacia la otra manifestación, convocada por la Alcaldía de Medellín.

9:20 a.m. Miles de personas recorren la carrera 52 Carabobo hacia el centro de Medellín y entonan en himno de Antioquia.