Dramáticos momentos por emergencia aérea en Rionegro: “Una niña decía ‘no me quiero morir’”

Aún conmocionados por los momentos vividos en medio de la emergencia del vuelo Latam, al que se le estalló una llanta y tuvo que regresar al aeropuerto de Rionegro , los 147 pasajeros daban gracias a Dios y a la tripulación por haber salido ilesos en el aterrizaje de emergencia.

Andrés Flórez, uno de los pasajeros de ese vuelo, habló con Noticias caracol y narró los momentos de angustia que vivieron luego de declararse la emergencia.

“Una niña, creo yo que de 6 o 7 años, decía ‘no me quiero morir, no me quiero morir’. Algunos alcanzaron a prender el celular y despedirse de la familia, que tenían el carro en tal parte, que tenían la plata en otro lugar o sea como despidiéndose y muchos de nosotros ya le pedíamos perdón a Dios”, recuerda.

Flórez contó como, en medio de la incertidumbre y el pánico, les insistían en cumplir con los protocolos de seguridad.

“La posición que nos daban era de poner mucho las manos así (posición fetal), olvidarnos de las pertenecías”, manifestó.

Aseguró que antes de abordar, hubo una situación que les llamó la atención.

“Vimos que cuando llegó el avión, momentos previos antes de despegar, veíamos mucho movimiento en el tren delantero que estaban como que observando ciertas cosas de una forma un poco diferente”, señala.

Después de varios minutos en el aire quemando el combustible, el piloto, en una maniobra impecable, logró aterrizar. Ante la emergencia, el aeropuerto suspendió actividades dejando a miles de viajeros varados y sin repuestas.

La aeronave de Latam fue remolcada este miércoles, 30 de marzo, hacia las 4 de la mañana luego de realizar las inspecciones necesarias en la pista para garantizar la seguridad operacional. 68 vuelos fueron cancelados y 60 presentaron demoras tras la emergencia.