Una persona murió en medio de una riña al parecer entre hinchas de Nacional y América

En una presunta riña que se presentó en horas de la noche en cercanías al Terminal de Transportes del Norte de Medellín, un hombre falleció.

Al parecer hinchas de Atlético Nacional y el América de Cali coincidieron en este lugar donde se presentaron los hechos, que dejaron como resultado una persona muerta y otra lesionada con arma blanca.

Según las autoridades, la víctima que fue trasladada al Hospital Pablo Tobón Uribe donde falleció no llevaba puesta la camiseta de ninguno de los equipos.

Un seguidor de Atlético Nacional manifestó a Noticias Caracol que los organizadores de las barras no están de acuerdo con estos hechos.

"Aunque se ha luchado mucho por eso, hay generaciones que vienen con esa fiebre de pelear, de hacerse matar por un escudo o por una camisa pero personalmente no estoy de acuerdo con eso", aseguró el aficionado.

Durante toda la noche la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá dispuso de varios operativos por la ciudad para dar con los señalados de este hecho.

Sin embargo, el secretario de Seguridad de Medellín, Andrés Tobón, aseguró a Blu radio que no se puede relacionar la muerte del joven con enfrentamientos entre los aficionados.