Unas 150 mil familias retornan a Medellín tras Año Nuevo: alcalde pide que se aíslen por 6 días

Decenas de pacientes hoy se encuentran requiriendo una unidad de cuidados intensivos en Antioquia y siguen en fila para poder tener la atención especializada. En hospitales de municipios como Rionegro y La Ceja la ocupación está a un 100 por ciento.

“También tenemos acumulados, tenemos pendientes pacientes por ubicar, aproximadamente 80 pacientes, o sea la dinámica de ubicación se viene colapsando por la alta demanda que tenemos por el número de contagios que tenemos por COVID-19 ”, indicó Lina Bustamante, secretaria de Salud de Antioquia.

En contexto: Alerta hospitalaria en Antioquia se extiende

De los 80 pacientes que están esperando una UCI, el 45 por ciento son de Medellín y el 55 restante de otros municipios de Antioquia. El Colegio de Médicos explicó que, aunque hay 215 camas disponibles, en los hospitales donde hay capacidad puede estar faltando insumos o personal médico por lo que no se puede recibir al paciente.

“Hacemos un llamado a las autoridades de salud para garantizar el servicio en unidades de cuidado intensivo, en términos del recurso humano necesario y de los medicamentos requeridos para tal atención”, manifestó Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

La ocupación de las unidades de cuidados intensivos en Antioquia está en un 82 por ciento y en los últimos días las camas por pacientes COVID y víctimas de accidentes son las que han aumentado la ocupación.

Publicidad

“En las unidades de cuidados intensivos vienen aumentando los pacientes positivos por COVID, los sospechosos de COVID y los pos COVID y las camas que se están ocupando no COVID vienen bajando un poco, pero si se están ocupando muchas por riñas o por el tema de quemados”, dijo Bustamante.

Ante el panorama desde el gremio médico hacen un llamado a los viajeros que retornan a la ciudad y quienes estuvieron con otros núcleos familiares a aislarse de manera preventiva.

“Por lo tanto, recomendamos a estas personas tomar la conducta de un aislamiento voluntario, mínimo de una semana, con el fin de proteger a la población de riesgo para COVID-19”, subrayó Valdivieso.

Aislamiento voluntario

En entrevista con Noticias Caracol, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, manifestó que se espera este domingo el regreso de 150 mil familias a la ciudad, quienes salieron para pasar la celebración de Año Nuevo en otras regiones del departamento.

En ese sentido el mandatario recomendó que “cuando lleguen a la ciudad hagan un aislamiento voluntario de seis días”.

Publicidad

“Si tienen personas mayores de 60 años, pospongan el viaje, no lo hagan, no es conveniente, no es el momento para hacerlo. Estamos trabajando con todo el equipo médico para garantizar que haya la cantidad de unidades de cuidados intensivos adecuadas, pero nadie quiere que un familiar termine en UCI, es una situación muy dura, por eso la recomendación va a ser cuidarse primero”, dijo.

Quintero aseguró que con medidas como el toque de queda para Navidad y Año Nuevo se estima la reducción de un 70 por ciento de los contagios que se esperaban para esta fecha y “de esa manera que no tengamos un enero tan malo”.

“Pero todavía tenemos el riesgo del puente de Reyes, con el Gobierno Nacional vamos a evaluar el próximo miércoles la situación para tomar medidas”, subrayó.

En la capital antioqueña la ocupación UCI se encuentra entre el 82 y 86 por ciento.