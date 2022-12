Universidad CES advierte sobre nutricionistas que se hacen pasar por profesionales de la institución

Los perfiles en redes sociales de varias personas que al parecer querían engañar a incautos prendieron la alerta en la institución.

En su cuenta de Facebook, la Universidad CES manifestó que a la fecha “la Facultad de Ciencias de la Nutrición y los Alimentos no cuenta con egresados titulados, por ser una facultad creada en el año 2015 y su primera cohorte de profesionales se encuentra en quinto semestre”, por esa razón ninguna persona puede acreditarse en este momento como un profesional de la institución ese ese campo.

De esta manera, el CES rechazó que se use por medio de redes sociales el nombre de la universidad para asesorar y realizar consultas nutricionales.

La decana de dicha facultad, Piedad Roldán Jaramillo, explicó a Noticias Caracol que es una situación muy preocupante porque la alimentación es un tema muy serio y dichos perfiles solo compartían casos exitosos de como bajar de peso con dietas.

Roldán señaló que el caso se dio a conocer luego de que varios profesionales que hacen parte de una red de nutricionistas latinoamericanos, identificaran esos perfiles teniendo en cuenta que aún no hay egresados de la universidad en el programa de nutrición.

El paso siguiente fue verificar si esas personas habían tenido algún vínculo con la institución pero no fue así.

El llamado de la decana es verificar con las universidades y ser muy responsables sobre a quién consultan las personas, ya que “el tema de la nutrición es individualizado”. Las dietas milagrosas pueden tener riesgos para la salud.