Universidad de Antioquia reanuda todas sus actividades este lunes

Luego de dos días de cierres por disturbios, el alma máter abrirá sus puertas el 25 de noviembre a las 8:00 a.m.

Con una invitación a participar en un acto simbólico para dar apertura al campus, este lunes 25 de noviembre la Universidad de Antioquia retomará las actividades académicas, administrativas, culturales, deportivas y recreativas.

“Te invitamos a participar de un acto simbólico que realizaremos en la portería de Barranquilla, a esa misma hora, para dar apertura al campus”, señaló la institución en un comunicado.

La universidad tuvo que cerrar luego de los disturbios ocurridos desde el miércoles, previo al paro nacional. Varios encapuchados generaron daños a cajeros e instalaron artefactos explosivos.

Los mismos estudiantes rechazaron estas acciones y enfrentaron a los vándalos.

El jueves, luego de la marcha, se presentaron disturbios en inmediaciones del campus, en la calle Barranquilla. Situación que generó falsos rumores sobre saqueos a la biblioteca Carlos Gaviria Díaz y el ingreso del Esmad al campus.

“No hubo muertos, afortunadamente, es un tema fundamental que debe quedar claro. No hubo saqueos en la biblioteca Carlos Gaviria Díaz, no hubo alteraciones, ni forcejeo; yo mismo recorrí la universidad y eso no ocurrió”, aclaró John Jairo Arboleda, rector de la UdeA.

Arboleda también señaló que en ningún momento ingresó el Esmad a la universidad.

Luego de estos hechos, este viernes un grupo de estudiantes y profesores mediante un acto simbólico rechazaron los actos vandálicos contra las instalaciones del alma máter.

La universidad agregó que las sedes del área de la salud, Posgrados, Robledo y San Ignacio tendrán actividades académicas, recreativas, deportivas y culturales desde este sábado 23 de noviembre.