Universidad Eafit despide a dos profesores señalados de acosar sexualmente a estudiantes

Aguantar elogios no pedidos, comentarios morbosos, intimidaciones para tener un mejor rendimiento académico y recibir mensajes de texto con contenido sexual, son algunas de las denuncias de las presuntas víctimas de dos profesores de la Escuela de Música de la Universidad Eafit que fueron despedidos.

“Me amenazó mucho desde que empecé la carrera para que viera clases particulares con él, a pesar de que ya estaba matriculada en la universidad, y que si no lo hacía me iba a hacer perder la materia y me iba a hacer repetir. Además, se metía a mis cubículos de estudio personal a amenazarme”, contó una de ellas a Noticias Caracol.

Otra persona denunció que uno de los profesores le hacía preguntas intimidantes y elogios incómodos, y además le pidió que fueran a tocar piano solos a un cubículo.

“Si yo lo veía en un pasillo, intentaba irme por otro lado para no encontrármelo. Un día yo iba bajando las escaleras y él subiendo y, justo cuando terminó de bajar las escaleras, me escribió que a él le encantaba verme bajar las escaleras, que yo como tenía las piernas de hermosas”, detalló.

Las afectadas dicen que les da miedo denunciar ante la Fiscalía por no tener pruebas, pero defensoras de la mujer ya conocen estos hechos.

“Varios de ellos lo que hacían eran comentarios sexuales inapropiados en las clases, a veces solo a los estudiantes, otras veces era delante de los otros compañeros”, manifestó Andrea Olaya, activista feminista.

Ante las denuncias, la Universidad Eafit a través un comunicado señaló que “como institución rechazamos todas las formas de violencia contra las mujeres y todas las conductas que atenten contra su integridad, que limiten su libre desarrollo y vulneren su derecho a la igualdad”.

La institución aseguró que ya hay un protocolo establecido para atender estos casos.