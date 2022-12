Universitario y tatuador intentaron asesinar a un amigo, pero sus planes no salieron como esperaban

Dos fueron los intentos, según la Fiscalía, que se llevaron a cabo para dar muerte a Luis Miguel Londoño Vélez.

Según la investigación adelantada por ese organismo, el fin de acabar con su vida era no pagarle una deuda de 3 millones de pesos.

Los implicados en el delito son dos jóvenes que no pasan de los 22 años.

Todo comenzó cuando la víctima le prestó la suma de dinero al estudiante universitario Kevin Palacio Rendón y al tatuador Sebastián Ríos Agudelo. Los tres se conocían porque entre ellos realizaban eventos de música electrónica y otros negocios en sociedad.

El tiempo pactado para saldar la deuda pasó, incluso Kevin, según informó la Fiscalía se tornaba agresivo cuando Luis Miguel le cobraba.

Días después el estudiante llamó a Luis Londoño para comunicarle que un familiar le prestaría el dinero, pero había que ir por ella al barrio Robledo.

Hasta allí, contó la Fiscalía, llegaron los tres en un automóvil, pero los presuntos victimarios afirmaron estar perdidos y se devolvieron.

De nuevo, el 1 de marzo de este año, se dirigieron a otro lugar en donde les darían el dinero, pero se detuvieron en el kilómetro 16, antigua vía al mar, en el corregimiento de San Cristóbal.

Palacio Rendón y Ríos Agudelo, dijo la Fiscalía, hicieron detener el vehículo para esperar una moto que, supuestamente, los terminaría guiando hasta la finca.

Minutos después, Luis Miguel Londoño, quien conducía el vehículo, fue atacado con descargas eléctricas, presuntamente por Palacio Rendón. Inmediatamente Ríos Agudelo, que venía en la silla trasera, le habría puesto una soga en el cuello a la víctima, según investigación de la Fiscalía.

Mientras Sebastián Ríos sostenía a Londoño casi ahogado dentro del automóvil, Palacio Rendón habría intentado clavarle una jeringa en varias partes del cuerpo y enterrarle un arma blanca en el cuello.

A esto le siguieron varios golpes en la cabeza con un extintor.

Lo demás que hicieron los presuntos responsables fue utilizar un trapo empapado de gasolina para cubrir el rostro de Luis Miguel Londoño. Inconsciente, el hombre fue bajado del vehículo y trasladado hasta el fondo de un barranco.

Agentes de la Policía llegaron al sitio donde estaba parqueado el carro. En ese momento, Palacio Rendón les dijo a los uniformados que él y su amigo ayudaban a un joven accidentado.

De inmediato, la víctima fue trasladada a un centro asistencial con graves lesiones en la cabeza, el rostro y el cuello.

En su momento, Ríos Agudelo y Palacio Rendón fueron capturados por el delito de lesiones personales y después dejados en libertad.

El pasado miércoles 10 de mayo, funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación capturaron con orden judicial a los procesados, quienes no se allanaron a los cargos imputados por un Fiscal de la subunidad de Alertas Tempranas, por el delito de tentativa de homicidio agravado.

Aun así, el Juzgado 15 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías, les impuso medida de aseguramiento. En los próximos días continuará su juicio.