Universitarios lamentan la muerte de estudiante tras explosión a las afueras de la U. de Antioquia

El joven cursaba cuarto semestre de Licenciatura en Educación Física. De acuerdo con el parte médico, sufrió varias fracturas en su cuerpo y graves quemaduras.

Julián Andrés Orrego Álvarez falleció anoche en la Policlínica, centro oriente de Medellín, tras presentar múltiples lesiones y traumas en diferentes partes del cuerpo.

El estudiante de la Universidad de Antioquia resultó herido a las afueras de la institución por la explosión de varios artefactos, al parecer, papas bombas.

De acuerdo con las autoridades, el joven de 21 años protagonizaba actos vandálicos en la calle Barranquilla cuando ocurrió la tragedia.

“Estas papas explosivas, que ellos llaman, las tenían para proceder a lanzárselas a los policías de grupos antidisturbios que llegaban al lugar posteriormente”, explicó el general Eliécer Camacho, comandante de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

Desde el alma máter manifestaron el profundo dolor que sienten por la muerte de uno de sus estudiantes, quien cursaba cuarto semestre de Licenciatura en Educación Física.

"Ante las circunstancias que rodearon el lamentable suceso, invocamos en la sociedad una actitud de solidaridad y respeto para con quienes sufren hoy el dolor por la pérdida de un hijo, un hermano, un amigo y un compañero", señaló la institución.

La comunidad estudiantil también lamentó el trágico hecho:

“Pienso que esto es un riesgo que corren las personas que tienen pues la capucha, pero desde mi opinión no puedo decir si lo que hacía el compañero estaba bien o no”, expresó Jason Ríos, estudiante de la Universidad de Antioquia.

“Siempre hay sentimientos de tristeza cuando hay hechos de violencia, pero la idea es que no sigan pasando y que las manifestaciones sean pacíficas”, comentó José Manuel Vélez, universitario.

“Para mí fue algo muy lamentable porque es la vida de una persona y fue la que estuvo en juego y lamentablemente perdió la vida por actos que uno no entiende por qué lo hacen, pero que cobran vidas. Eso es lo que queremos que ellos entiendan para que no lo sigan haciendo”, manifestó Leandro Mesa, estudiante de la U. de A.

Entretanto las autoridades intentan establecer la identidad de las otras personas que figuran en los videos junto a Julián Andrés.