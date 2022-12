Unos 300 funcionarios retornaron al edificio del Tribunal Superior de Medellín

A partir de las 8:00 de la mañana de este lunes el edificio Rodrigo Lara Bonilla, donde funciona el Tribunal Superior de Medellín, reabre sus puertas luego de que estuvieran cerradas desde el pasado 11 de septiembre.

Esta decisión se tomó luego de que un inspector del Ministerio de Trabajo verificara que, en efecto, el edificio ya no contaba con riesgos inminentes para los cerca de 300 funcionarios que allí laboran.

Esta situación detuvo al menos cuatro mil procesos judiciales. (Lea también Ya fue cerrado el edificio donde funcionan los tribunales de Justicia de Medellín )

El pasado 24 de septiembre Mintrabajo prorrogó por cinco días más el cierre del edificio, al concluir que no se habían realizado "los correctivos locativos necesarios tendientes a garantizar la vida, salud e integridad de las personas".

La sede del Tribunal Superior de Medellín, ubicada en el centro de la ciudad, tiene cuatro puntos denominados de muerte debido al riesgo que representan para los funcionarios y hay más de 50 fallas en el resto de la estructura, entre grietas, fisuras y filtraciones de agua.

En su momento, John Jairo Gómez, presidente del Tribunal Superior de Medellín, explicó que no solo el ascensor es muy viejo, también “hay una falla en una de las barandas de las escalas que se mueve de un lado para el otro y en cualquier momento puede generar un accidente. Además, en el segundo piso hay unos huecos profundos sin ningún tipo de protección”.