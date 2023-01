Unos 40 barrios de Itagüí se quedarán sin agua el domingo

Así lo anunció Empresas Públicas de Medellín, que hará mantenimiento a la red de acueducto entre las 12:00 del mediodía y la madrugada del lunes.

La suspensión del servicio afectará a 36.127 clientes, que residen en los siguientes sectores del municipio de Itagüí:

Santa Cruz (Itagüí), San José (Itagüí), Las Mercedes (Itagüí), Los Naranjos (Itagüí), Satexco, Centro (Itagüí), Playa Rica (Itagüí), Asturias, La Gloria (Itagüí), Araucaria, Fátima (Itagüí), El Rosario (Itagüí), Artex, Villa Paula, Las Acacias (Itagüí), El Tablazo, Las Américas, Simón Bolívar (Itagüí), La Palma (Itagüí), Monte Verde, Las Brisas (Itagüí), Glorieta Pilsen, San Isidro (Itagüí), San Juan Bautista, La Independencia, Camparola, San Pío X, La Unión, Santa María La Nueva, San Javier, Calatrava, Terranova, Santa María No. 1, Santa María No. 2, La Aldea (Itagüí), Ferrara, Balcones de Sevilla, El Progreso y Loma Linda.

Además de las zonas industriales y las instalaciones del Parque Cementerio Jardín Montesacro.

Las direcciones afectadas son:

Desde la calle 26 a la 46 entre las carreras 40 y 42.

De las calles 46 a 55 entre las carreras 41 y 42.

De las calles 29 a 30 entre las diagonales 46A y 47A.

Calle 30 hasta avenida 37B entre las carreras 42 y 55.

De las calles 38 a 39A entre las carreras 50A y 52.

De las calles 32 a 56 entre las carreras 42 y 52.

De las calles 38 a 56 entre las carreras 52 y 59.

De las calles 46D a 56 entre las carreras 54B y 59.

De las calles 56 a 64A entre las carreras 50 y 68.

De las calles 64A a 70A entre las carreras 45A y 60.

Y una interrupción del servicio entre las 3:00 p.m. del domingo 18 de marzo y 12:00 p.m. del lunes festivo 19 de marzo afectará a 4.264 clientes de los barrios Santa María No. 3 y La Hondonada en las calles 72A a 78 entre las carreras 55 y 57.

Calle 76 entre las carreras 57 y 58.

Carrera 60 entre las calles 81 y 83.

En caso de dudas, comuníquese a la Línea gratuita de Atención al Cliente 44 44 115.