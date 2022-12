Urabá se recupera de los destrozos y el miedo

Con ayuda del Ejército Nacional, pobladores retiran los escombros y elementos incinerados que dejaron las protestas por la ubicación de tres peajes.

Aunque los habitantes de la región paulatinamente se recuperan de los días de terror que dejó el paro cívico, de la quema de vehículos y saqueos, y el comercio retorna a la normalidad, algunos aseguran que no hay palabas para tanta destrucción.

Emilse Cardoso aseguró: “Me duele mucho que no nos apoyaran en esto, la misma gente que nosotros queremos y le servimos tanto, pues no, no sé qué más decir, duele mucho estar en esta situación”.

El comerciante Bladimir Valencia, manifestó: “Estamos aquí como, tratando de organizar lo poco que quedó, el desastre, estamos muy tristes aquí, muy, muy acongojado por lo sucedido”.

¡Cesó la horrible noche en Urabá! | Noticias Caracol Y es que Urabá es territorio de gente buena y trabajadora. Por eso piden no ser estigmatizados.

“Nosotros somos una región pacifica, tuvimos muchos problemas anteriormente pero hemos salido de esos problemas y queremos la paz aquí en Colombia, queremos la paz porque la necesitamos, porque es una región muy próspera, para Colombia y para el mundo”, dijo Luis Carlos Castañeda, habitante de esa región.

La región permanece militarizada y las autoridades continúan en las investigaciones.

