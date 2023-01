Uribe y Prada revelan chats que enviarán a la Corte Suprema para demostrar su inocencia

En rueda de prensa, el expresidente dijo que su interés es que se sepa toda la verdad acerca del proceso que la justicia lleva en su contra.

Uribe hizo públicas una serie de pruebas que enviará a la Corte Suprema para que se tengan en cuenta en la investigación por los presuntos delitos de fraude procesal y soborno.

En compañía de sus abogados el exmandatario dio declaraciones.

"Lo del doctor Álvaro Hernán Prada es por lo siguiente, aquí hay un elemento trasversal que son las aproximaciones de Juan Guillermo Monsalve a personas distintas diciéndoles que quería retractarse de acusaciones contra mi hermano Santiago y mi persona”, comenza diciendo Álvaro Uribe.

“Al doctor Prada le dijeron que Monsalve era un testigo contra mi hermano, contra mí, que quería retractarse. El doctor Prada, en un gesto de solidaridad, me llamó y me contó eso que ya le he dicho a la opinión pública: ‘pues si dice la verdad que la diga’. Después él me llamó al tiempo y me dijo que no, no pasó nada, esto ha sido un engaño. Y lo importante es que esta iniciativa no fue del doctor Álvaro Hernán Prada sino del señor Monsalve o de sus enviados”, puntualiza el expresidente.

Acto seguido Álvaro Uribe le pide al representante a la Cámara del Centro Democrático por el Huila, Álvaro Hernán Prada, que lea los chat que tuvo con Carlos López, emisario de Juan Guillermo Monsalve.

Rueda de prensa https://t.co/JNtHR5X27S — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 30, 2018