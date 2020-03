Usuarios de Encicla denuncian irregularidades en el servicio: bicicleta se partió en dos

El hombre que se transportaba en dicho vehículo cayó al piso y tuvo que ser atendido en el lugar por una ambulancia. ¿Qué pasa con el sistema?

En plena contingencia ambiental en Medellín, Encicla se ha convertido en una alternativa de movilidad para cientos de personas que por el pico y placa se han visto obligados a guardar sus particulares.

Sin embargo, a través de redes sociales, los usuarios del servicio de bicicletas públicas han manifestado que el número de vehículos no da abasto y que algunos de los que están disponibles presentan fallas en los cambios, el sillín y hasta en los frenos.

En las últimas ocasiones que he tomado una bici del servicio he encontrado

- Freno trasero en mal estado

- Sillín que se baja aunque se ajuste bien

- Cambios que no funcionan

Se está deteriorando @EnCicla y con todo lo que la queremos y la necesitamos.

— Mosorio (@mafaldaosorio) March 6, 2020