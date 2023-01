Usuarios de la autopista Medellín - Bogotá exigen mejoramiento de la vía tras fatal accidente

En menos de ocho días dos motociclistas perdieron la vida por huecos uno en la Ruta del Sol sector dos y en esta vía entre la capital de Antioquia y Bogotá.

Uno de los accidentes ocurrió en el corregimiento de Doradal, del municipio de Puerto Triunfo, Antioquia.

Varios policías y habitantes del sector trataron de socorrer al motociclista, quién quedó debajo de una tractomula.

"La ambulancia se demoró aproximadamente 30 minutos para llegar al sitio donde teníamos el accidente, porque allá en el peaje no tienen ambulancia tampoco", señaló Luis Carlos Díaz Marín, inspector de policía de Doradal.

Usuarios de la vía manifiestan su inconformidad con el estado de las carreteras y el costo de los peajes.

"Se me salieron las ruedas del vehículo y pues tengo ahora que esperar que me envíen repuestos de Bogotá y eso para poderme desvarar, porque igual aquí no encuentro una parte donde me puedan solucionar el daño", dijo José Alberto Garzón Chacón, transportador.

Durante este puente festivo se movilizarán por las vías de Colombia 3.8 millones de vehículos. En poblaciones como Doradal las autoridades instalan estos conos de advertencia para que los viajeros no caigan en huecos como este.