Valeria Lotero le responde al restaurante Taquino y le pide decir la verdad en el caso de don José

También manifiesta que el establecimiento no dice la verdad y lo invita a ofrecerle disculpas al adulto mayor que al parecer fue discriminado.

En el comunicado de cuatro párrafos y que también aparece con el nombre de Juan Camilo Muñoz, la mujer asegura que “el comunicado enviado por el restaurante no obedece a la verdad, niega haber tenido las conductas de rechazo y discriminación al señor don José que todos los allí presentes presenciamos”.

Y dice que lo dicho por el establecimiento sobre los videos es falso. “Seguramente un experto podrá comprobar que no tienen ningún tipo de montaje”.

La mujer que dio a conocer el caso de don José afirma que no hay razón para decir que allí no pasó nada, hace un llamado a la no violencia, al respeto y a la reflexión y que está dispuesta a ayudar en la reapertura del negocio.

Ella es Valeria Lotero, la mujer que denunció el presunto caso de discriminación a don José El caso de don José se hizo viral en redes sociales cuando Valeria dio a conocer un video en redes sociales en el que denuncia que al adulto mayor, que se gana la vida tocando música a cambio de unas monedas, intentaron evitarle que cenara junto a los comensales del restaurante Taquino por empleados del lugar.