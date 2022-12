Van rescatados de las calles 71 menores de edad que consumían pegante en Medellín

En el centro de Medellín es algo común ver a menores de edad y a jóvenes inhalando pegante en las calles.

Esto, sobre todo, en el sector de la avenida de Greiff, detrás del Museo de Antioquia.

Este sector, conocido por ser el lugar en donde más personas en situación de calle hay, es uno de los puntos en donde la Secretaría de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos está actuando para rescatar a los adictos de estas sustancias.

Por ello inició una campaña para que los comerciantes de estos productos no se los vendan a menores de edad.

“Nosotros nos propusimos con el alcalde (Federico) Gutiérrez a tener cero niños en situación de calle y eso lo estamos logrando. Por ello invito a la ciudadanía a que denuncie cualquier tipo de vulneración a los derechos de los niños al 123”, manifestó el secretario Luis Bernardo Vélez.

El funcionario les hizo un llamado a los comerciantes para que no vendan a esta clase de población el denominado pegante, altamente adictivo entre menores de edad.

Durante el 2016 y en lo que va del 2017 se han rescatado de las calle a 71 niños y adolescentes consumidores de pegante. Y el trabajo continúa. Estas personas ahora se encuentran en centros de bienestar.

El funcionario destacó la decisión de la empresa Pegaucho (con el 40% de las ventas de pegante en Medellín) y algunos empresarios de la ciudad de no vender estas sustancias a niños en el centro de Medellín.

Pegaucho también se comprometió a no vender pegante con la sustancia Tolueno, un solvente que genera adicción:



Hemos atendido 1.700 personas en situación de calle y resocializado 900, entre ellos niños, niñas y adolescentes. #InclusiónMed pic.twitter.com/yzSUsvHr2g — Alcaldía de Medellín (@AlcaldiadeMed) May 15, 2017