Vándalos usaron hasta un martillo para atacar entidad bancaria del centro de Medellín

Las movilizaciones que iniciaron de forma pacífica en Medellín y que recorrieron las calles de municipios vecinos como Envigado e Itagüí, se vieron empañadas por actos vandalismos contra entidades bancarias y el comando de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, ubicado en la avenida Oriental.

La luz del sol dejó ver las consecuencias de los desmanes: vidrios rotos, paredes rayadas y hasta un martillo, que fue usado para afectar la fachada de varios establecimientos privados del centro de la ciudad.

Según el reporte preliminar de las autoridades, por estos hechos cuatro personas fueron capturadas.

Mientras los empleados de las entidades bancarias tratan de limpiar y organizar las fachadas vandalizadas, transeúntes rechazan estos actos.

“Terrible, me parece terrible, yo todos los días viajo por este lado (avenida Oriental) y me parece terrible la humanidad. Se acabó el amor en el corazón, la humanidad ya no vale nada, no nos importa lo que es de nosotros, mucha violencia, esto es muy triste”, manifestó Luz Alba Marulanda, habitante de Medellín.

Además, un funcionario de la Personería de Medellín resultó lesionado y la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la entidad sufrió algunos daños.

“Es nuestra obligación acompañar la protesta pacífica; sin embargo, cada manifestación social que termine en acciones violentas en Medellín, nuestros funcionarios deberán retirarse y buscar un sitio seguro, para no comprometer su integridad, tal y como lo indica el protocolo”, indicó el personero William Yeffer Vivas Lloreda en su cuenta de Twitter.

Reprochable y sin ninguna justificación los daños causados a la Unidad Permanente de Derechos Humanos de la @personeriamed. pic.twitter.com/ueGkZbm7Ne — William Yeffer Vivas Lloreda (@WilliamYeffer) September 22, 2020

Las autoridades hicieron un llamado de atención a los desadaptados que aprovechan las manifestaciones para alterar el orden público y afectar establecimientos privados, pues no solo ponen en riesgo su vida y la de los uniformados sino también la de los empleados de estos lugares.