Vea cómo un policía se infiltró entre los más peligrosos traficantes de armas del Clan del Golfo

Reveló la manera en que distribuían fusiles y buscaban menores para las bandas en Medellín. Comandos Jungla fueron atacados a tiros cuando los iban a capturar.

Noticias Caracol conoció los videos de uno de los operativos de la Policía en los que detuvieron a cuatro presuntos poderosos integrantes del Clan del Golfo, sindicados de tráfico de armas y reclutamiento de menores en Medellín y municipios cercanos.

Los Comandos Jungla de la Policía que llegaron hasta el escondite de uno de los jefes del Clan del Golfo en Antioquia fueron recibidos a tiros.

El operativo, que fue milimétricamente planeado por los también Comandos Especiales de la Dijín, se dio luego de la infiltración de casi un año de un agente encubierto de la Policía que incluso grabó la última reunión de los capos en un campamento de Antioquia.

“¿El man se reúne conmigo?”, se escucha cuando le dice uno de los presuntos delincuentes a otro.

El que hace la pregunta, según el infiltrado, es alias ‘Tommy’ o ‘Alfa Tres’, jefe del Clan en la zona, quien se encuentra reunido con alias ‘Gorra’ y alias ‘Hernán’.

Allí los capos, asegura el infiltrado, negocian las armas que van a parar a las comunas de Medellín y la manera como reclutan a los menores de edad de algunas zonas de esa ciudad y municipios cercanos para llevarlos a cuidar los cultivos ilícitos en Antioquia y Nariño.

Pero, ¿cómo llegó hasta este campamento y se ganó la confianza de los capos?

“Llegué buscando trabajo en las fincas, diciendo que sabía ordeñar y (hacer) trabajo de campo. Ya estando allí conocí quiénes eran los integrantes de esta organización y logré ingresar”, relató el policía encubierto.

En ocho meses llegó al corazón de sus objetivos.

“Conocí a un muchacho alias ‘Correcaminos’, él me consiguió la cita con alias ‘Hernán’, comandante de esa contra guerrilla, como ellos lo llaman, le manifesté mi voluntad de trabajar en la organización, me hizo una entrevista y me aceptó”, continua el uniformado clave en la investigación.

Se ganó la confianza de los capos que incluso le permitieron ingresar a las reuniones clandestinas y fue en esa última reunión en la que el agente infiltrado, con un sistema satelital, marcó la ubicación.

En cuestión de minutos, a la zona llegaron al menos 100 comandos de la Policía y luego se desató una fuerte balacera.

En el enfrentamiento con los comandos, murieron el jefe del Clan del Golfo en el lugar, conocido como alias ‘Tommy’, y alias ‘Gorras’, otro de sus escuderos, que era el encargado por la banda de extorsionar a comerciantes y habitantes de la zona.

Carlos Ernesto Rodríguez, comandante de la Región Seis de la Policía, dijo que “coordinados permanentemente con la Fuerza Aérea Colombiana (FAC), un tercer anillo de nuestro Ejército Nacional y es así que se neutraliza este delincuente que estaba extorsionando permanentemente a esta jurisdicción del norte del departamento de Antioquia”.

En el operativo fueron detenidos otros seis integrantes de la organización, quienes serían los responsables de llevar las armas a las bandas en Medellín y a reclutar menores de edad.

El agente encubierto duró un periodo de nueve meses en la zona y en este momento se logra desarticular en un 60 por ciento esta subestructura del Clan del Golfo.

En la acción judicial, los agentes también descubrieron las caletas donde la banda escondía las armas y dinero producto de la extorsión.