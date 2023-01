Vea el mapa de las marchas en Medellín por el paro nacional para este 4 de diciembre

Las movilizaciones están programadas para iniciar desde muy temprano en el norte y sur del área metropolitana.

Este miércoles se cumple una nueva jornada de marchas en todo el país, en medio del paro nacional que cumple 14 días.

En Medellín y Envigado habrá movilizaciones desde las 8:00 a.m. que se tomarán vías como la avenida El Poblado, la 80 y Colombia.

En el Parque de las Luces están citados todos los manifestantes a concentrarse para que, desde allí, a las 10:00 a.m. inicie la gran marcha por la avenida Oriental, San Juan y luego la avenida El Poblado.

La movilización prevé llegar al mediodía al Parque de El Poblado donde se encontrará con la marcha del sur, que inicia a las 8:00 a.m. en Envigado.

Finalmente, desde ese sector los manifestantes continuarán su paso por la calle 10 y luego tomarán la avenida Las Vegas con dirección al sector Ciudad del Río, donde hay programadas varias actividades culturales.

Hasta el momento, Medellín ha destacado por el buen comportamiento de la ciudadanía durante estas jornadas.

Sin embargo, se han presentado episodios de disturbios en inmediaciones de la Universidad de Antioquia y el Politécnico Jaime Isaza Cadavid.

Ante esto, el general de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, Eliécer Camacho, ha reiterado que las movilizaciones siempre contarán con el acompañamiento de la fuerza pública, pero hizo un llamado a mantener el buen comportamiento.

La Universidad de Antioquia informó que este miércoles la institución adelantará sus actividades administrativas hasta la 1:00 p.m.



Así será la jornada

Puntos de encuentro



05:00 a.m. Sena

07:00 a.m. Punto Cero con las IES (zona norte)

09:00 a.m. Parque de Las Luces (concentración

principal)

Bomba del Huevero (taxistas y transportadores)

10:00 a.m. Parque de Envigado (zona nur)

Recorridos



Parque de Las Luces - Carabobo - La 30 Premium Plaza - Av. El Poblado Parque Envigado - Av. El Poblado

Concentración: 13:00 p.m. Parque El Poblado - Glorieta de Monterrey - Av. Las Vegas - Ciudad del Río

Actividades artísticas: 16:00 p.m. Ciudad del Río