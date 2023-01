Vea los recorridos de las marchas por el paro nacional en Medellín

A partir de las 5:00 de la mañana inician las concentraciones ciudadanas en diferentes puntos de la capital antioqueña. Entérese cómo serán las movilizaciones .

Estudiantes, centrales obreras, ciudadanos y artistas convocaron al paro nacional del jueves 21 de noviembre.

En Medellín, las concentraciones iniciarán a partir de las 5:00 a.m. en el Sena y a las 6:00 a.m. en la U. de A. y en la Nacional. A las 6:30 a.m. la comunidad educativa de ambas universidades se encontrará en Punto Cero, para iniciar la movilización a las 7:30 a.m.

A las 8:00 a.m. los estudiantes del Politécnico Jaime Isaza Cadavid iniciarán su movilización desde la avenida Las Vegas. Mientras que a las 8:30 a.m. arrancan los universitarios de las instituciones de educación superior de Robledo (ITM, Pascual Bravo y Colegio Mayor); a esa misma hora sale la Marcha Verde de Los del Sur desde el sector de Makro en San Juan.

Las cuatro marchas se encontrarán a las 9:00 de la mañana en el Parque de las Luces, frente a La Alpujarra, allí tendrá lugar un plantón hasta las 11:00 a.m. Se estima que a esa hora se dé inicio a la gran marcha ciudadana que tomará Carabobo hasta la Oriental, en pleno corazón de la ciudad.

De 1:00 p.m. a 3:00 p.m. se realizará un segundo plantón, en la avenida Oriental con La Playa.

La movilización continuará por Bolívar, Barranquilla y Carabobo hasta el Parque de los Deseos, donde finalizará la marcha ciudadana a las 5:00 p.m. con los manifestantes de la comunidad LGBT, que estarán reunidos desde las 3:00 p.m.

Estos son los recorridos: