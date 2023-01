Vehículos nuevos, modelos 2019 y 2020, también contaminan: Área Metropolitana

Así lo reveló un estudio que realizó la entidad rectora en temas ambientales. El análisis fue apoyado con tecnología de Ecopetrol y la Universidad de Antioquia.

Un análisis realizado a 1.800 vehículos particulares y de carga, arrojó que el 50 por ciento no cumple con la evaluación técnico mecánica. En su mayoría, son carros 0 kilómetros, modelos 2019 y 2020.

“Del 50 por ciento que no pasaron, extraña que hay vehículos 2019 y 2020, porque salen y no se calibran bien, hay unas marcas que están entrando que no se están cuidando bien. El mensaje es que no por ser nuevo están garantizando la protección de la calidad del aire. Si no se calibran, si no tienen las debidas medidas, contaminan igual”, explicó Eugenio Prieto, director del Área Metropolitana.

El resultado del estudio abre un nuevo capítulo en el tema del deterioro de la calidad del aire en Medellín y el Valle de Aburrá por parte de los automotores.

Primero fue el combustible utilizado, luego los Centros de Diagnóstico Automotriz (CDA), que justamente están siendo evaluados por el Área Metropolitana; hay cerca de 41 que no están cumpliendo con los requerimientos y 11 ya fueron sancionados, y esta vez son las concesionarias y ensambladoras de los vehículos las que están en la mira.

Los resultados del análisis ya fueron expuestos por el Área Metropolitana ante el Congreso de la República y el Ministerio de Transporte.

