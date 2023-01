Venezolana encontró en Bello un ‘viejo oeste’: su hijo de 5 años fue baleado en la cabeza

La mujer, una médico cirujana, relató los angustiosos momentos que vivió durante un tiroteo en el municipio y cómo prestó los primeros auxilios a su retoño.

La situación de orden público en Bello, un municipio vecino de Medellín, es cada vez más grave.

A la balacera que dejó dos muertos y un niño gravemente herido la noche del martes, se suma otro atentado ocurrido la mañana de este miércoles.

Balacera deja dos personas muertas y dos heridas en Bello El primer hecho sucedió cuando varias familias departían junto a sus hijos en las zonas verdes de una unidad residencial en el barrio Niquía Terranova, cuando se produjo la balacera.

Hombres armados llegaron en una camioneta y empezaron a disparar indiscriminadamente contra varias personas.

En el hecho murieron dos hombres y dos personas más resultaron heridas, entre ellas un niño de 5 años de nacionalidad venezolana, quien sufrió un disparo en su cabeza.

Su madre, que estaba otros dos menores de edad, le contó a Noticias Caracol los momentos de terror que vivieron.

“Eso para mí fue muy desesperante, yo no veía el fin. Cuando traté de salir con mi hijo, ya eso parecía el ‘lejano oeste’. Yo estaba pidiendo auxilio, nadie salía (a la calle), no veía a nadie, solo veía gente en el piso, hombres ya muertos y mi hijo desangrándose; muy desesperante”, dijo la mujer.

Ella es médico cirujano y llegó a Medellín en busca de mejores oportunidades para sus hijos. En medio de la angustia recuerda cómo salvó la vida de su pequeño.

“Yo lo tomo, lo abrazo, le hago presión en su cabecita y le hablo, intento que nunca se me fuera a dormir y agarro a los otros dos, salgo corriendo a mitad de la calle a que me ayudaran”, recordó.

El niño herido fue trasladado al hospital Pablo Tobón Uribe, donde permanece en delicado estado de salud.

“Sufrió una herida por bala perdida en el cráneo e inmediatamente fue evaluado por neurocirugía y se le realizó el procedimiento neuroquirúrgico que requería, salió a la unidad de cuidados intensivos pediátricos, donde se encuentra muchísimo más estable”, explicó Carolina Tamayo Múnera, pediatra del Pablo Tobón Uribe.

Las dos víctimas mortales, según la Policía, tenían anotaciones por porte ilegal de armas y de estupefacientes.

Según las autoridades, el hecho sicarial sería un ajuste de cuentas entre Los Pachelly y Los Mesa , dos estructuras crimínales que vienen sembrando el miedo hace varios años en el municipio.