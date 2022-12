“Ver sufrir a los niños hace mal al alma, ellos son los predilectos de Jesús”, el papa en Medellín

El papa vivió una maratónica jornada en la capital antioqueña. Celebró una misa campal, también se reunió con niños y con comunidades religiosas.

En las horas de la mañana ofició una misa en el Olaya Herrera, a las 3:00 p.m. se vio con cientos de niños del Hogar San José y una hora después se reunió en La Macarena con cientos de religiosos de todo el país.

7:20 p.m. Así fue recibido el papa en la Nunciatura:

6:35 p.m. El vuelo que trae al papa desde Rionegro aterrizó en Bogotá.

5:59 p.m. Despega avión de Avianca con el papa Francisco en dirección a capital.

5:40 p.m. Llega al aeropuerto de Rionegro.

5:22 p.m. Sale el helicóptero con el papa en dirección a Rionegro.

4:55 p.m. El papa reza el Padre Nuestro con los religiosos para despedirse de ellos y salir al Olaya Herrera.

4:45 p.m. "Si permanecemos en Él, su alegría estará en nosotros. No seremos discípulos tristes y apóstoles amargados", afirmó el papa.

4:42 p.m. "Despertando y sosteniendo la admiración por el estudio que acrecienta el conocimiento de Cristo porque, como recuerda san Agustín, no se puede amar a quien no se conoce", afirma el papa.

4:39 p.m. “Permanecemos en Jesús tocando la humanidad de Jesús”, comenta Francisco llegando al final de su discurso.

4:20 p.m. "Los jóvenes son naturalmente inquietos... muchos se solidarizan ante los males del mundo": papa se dirige a los religiosos.



¿Qué le decimos a alguien que no cree, que es ateo? Francisco responde #ElPapaEnColombia https://t.co/RRIC3Xx8GY pic.twitter.com/ezYzMDzU5p — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2017

4:15 p.m. El papa se dirige a los religioso y les habla sobre la importancia de los jóvenes en la vida cristiana.

4:10 p.m. La madre de una sacerdote habla en nombre de las familias de los religiosos. Le cuenta al pontífice de la alegría que les representa que alguien de su familia haya decidido servir a Dios y a los demás y le pide una bendición especial para todos ellos.

4:05 p.m. "Sentí en mi corazón el llamado a servirle al Señor": religiosa de las Carmelitas Descalzas comparte su experiencia de vida consagrada al servicio de Dios.



"Sentí en mi corazón el llamado a servirle al Señor": monja comparte su experiencia de vida consagrada al servicio de Dios #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/dBTjWwpbDy — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2017

4:00 p.m. El sacerdote Juan Felipe Escobar le cuenta al pontífice su experiencia de trabajo con las comunidades menos favorecidas.



3:52 p.m. Papa Francisco es recibido con cánticos por parte de los religiosos en La Macarena.

“Nos traes luz, nos traes paz”: con tremenda ‘rumba’, religiosos...

Encuentro de religiosos en La Macarena en honor a la madre Laura, la santa colombiana #ElPapaEnColombia pic.twitter.com/T5rqLZ2oti — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2017

3:45 p.m. El papa ingresa a La Macarena luego de recorrer 3 kilómetros llenos de feligreses que buscaban su bendición.

3:30 p.m. El papa sale del hogar San José en su papamóvil en dirección a La Macarena.

3:10 p.m. El papa se dirige a los niños del hogar y les habla sobre la importancia de no perder la fe y seguir siendo felices a pesar de la advertida.

El sumo pontífice dijo a los menores que están en el hogar, y que tanto dolor han sufrido, que “el papa los lleva en su corazón”.

3:00 p.m. Claudia García Ramirez, de 13 años, le cuenta al papa cómo perdió a sus padres en una masacre de la guerrilla en San Carlos, Antioquia.

2:45 p.m. El sumo pontífice ingresa al Hogar San José donde lo esperan más de cien niños.

2:45 p.m. El sumo pontífice ingresa al Hogar San José donde lo esperan más de cien niños.

2:43 p.m. Miles de personas saludan el paso del papa Francisco en el centro de Medellín.



Los feligreses esperan con ansia ver al papa Francisco en el papamóvil #ElPapaEnColombia https://t.co/RRIC3Xx8GY pic.twitter.com/26RAztTnMN — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) September 9, 2017