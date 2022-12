Habla conductor que arrastró a perrito en la autopista Medellín-Bogotá: “Fue un accidente”

En la autopista Medellín-Bogotá el pasado domingo se registró un episodio de aparente maltrato animal cuando un perrito terminó arrastrado por una camioneta. Los hechos se presentaron entre los municipios de El Santuario y Marinilla, Antioquia.

La Policía dio a conocer que el conductor se presentó a la estación de Marinilla y está siendo investigado por lo que ocurrió.

“La Dirección de Carabineros y Protección Ambiental presentó los informes ante la Fiscalía para abrir el proceso judicial correspondiente”, indicaron las autoridades.

En diálogo con el medio local Mi Oriente, esta persona dio su versión de los hechos y aseguró que se trató de un accidente cuando se movilizaba por la autopista Medellín-Bogotá.

“El perrito era mi compañero, estaba enseñado a montar en el carro, no era la primera vez que él venía ahí, y lo que pasó fue que el perrito se cayó. Más adelante, cuando caí en cuenta, no supe qué hacer, se me vino el mundo encima, no sabía si tirarme al suelo, ponerme a llorar, fue muy duro”, aseguró.

De acuerdo con el hombre, el perrito se llamaba Coronel y el motivo por el que salía con él a todos lados tiene relación con un robo que dice haber sufrido en días anteriores.

“A mí hace algunos días me atracaron y, por eso, salía con el perrito. Tengo otros en la casa, pero este era con el que yo iba. La gente juzga muchas veces sin saber”, anotó.

Asimismo, indicó que luego de conocerse en redes sociales el video de lo ocurrido con el perrito lo han estado intimidando.

“He recibido amenazas, cuando en realidad yo sería incapaz de hacer algo así, fue un accidente”, puntualizó.

Reacciones por video de perrito arrastrado en la autopista Medellín-Bogotá

Serán las autoridades las que determinen qué fue lo que ocurrió y si el conductor cometió un delito. En redes sociales, la grabación causó indignación. Incluso el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, se pronunció.

"INDIGNACIÓN TOTAL. Autoridades avanzan tras la pista de camioneta involucrada en presunto caso de maltrato animal. He solicitado a nuestra Policía activar investigación y dar pronto con los responsables del aberrante hecho de esta madrugada en la autopista Medellín-Bogotá", dijo el mandatario.

Según la persona que hizo la denuncia y grabó el video, el hecho con el perrito se presentó en la madrugada del domingo 18 de diciembre de 2022.