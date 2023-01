Vestidos con uniformes del Gaula: así actuaron los responsables de la masacre en el Bajo Cauca

El ataque, que ocurrió en el corregimiento de Guarumo del municipio de Cáceres, dejó cuatro muertos y dos heridos.

De acuerdo con el teniente coronel Edison Rubiano, comandante del Distrito de Policía de esta región, las víctimas aún no han sido identificadas porque no portaban documentos.

Informaciones preliminares indican que hombres armados, vestidos con uniformes azules y chalecos del Gaula, ingresaron a una vivienda del corregimiento de Guarumo y dispararon contra las personas que se encontraban en el lugar, igualmente, lanzaron una granada dentro de la casa.

Aunque aún no se han identificado a los atacantes, se presume que sería un enfrentamiento entre los dos grupos armados que se disputan el control del territorio, que son el Clan del Golfo y Los Caparros.

La comunidad no ha brindado mayor información por temor a represalias

Según defensores de Derechos Humanos la situación de orden público en los municipios de Cáceres, Caucasia y El Bagre cada día preocupa más a las comunidades.

“Yo me atrevo a decir, y es una realidad que todos, los del Bajo Cauca estamos secuestrados casi no podemos salir de nuestras casas para evitar algún accidente o porque lo matan a uno por salir con la familia a un parque. Es una situación muy compleja y delicada”, confiesa Leiderman Ortiz, defensor de Derechos Humanos.

En este momento se realiza un consejo de seguridad en el Bajo Cauca para reforzar la seguridad de la zona.

El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, indicó que hoy estará realizando seguimiento a la situación.



El día de hoy estaremos haciedo seguimiento a la fuerza pública y a los resultados obtenidos en los municipios de #Caucasia, #Cáceres y #ElBagre. La @GobAntioquia seguira exigiendo contundencia, para la estabilización del Bajo Cauca antioqueño. #AntioquiaSegura — Luis Pérez Gutiérrez (@Luis_Perez_G) June 3, 2019