Viajero denuncia supuesta falta de controles en aeropuerto José María Córdova ante coronavirus

El alcalde de Medellín, Daniel Quintero, tildó de irresponsable al gerente del terminal aéreo.

Un pasajero que arribó al aeropuerto José María Córdova desde Florida, Estados Unidos, denunció que, aunque presentaba algunos síntomas de resfriado y fiebre, en el terminal aéreo no le hicieron ningún tipo de control, ni preguntas que descartaran un posible contagio.

“Me parece muy precaria la atención medica en el aeropuerto José María Córdova, llegué de una zona donde el coronavirus ya se había presentado y aun así no me hicieron ningún examen médico. Llegué enfermo y aun así los exámenes no estuvieron y pasé por un lado de toda la fila sin ninguna clase de control”, manifestó Andrés Vargas.

En medio de esta situación, el alcalde Daniel Quintero también se refirió a la atención en el aeropuerto. Por medio de su cuenta de Twitter señaló que el gerente del terminar aéreo se había negado a colaborar con la Secretaría de Salud de Medellín.

Tras el señalamiento, el aeropuerto respondió asegurando que estaban siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.

“El Aeropuerto Internacional José María Córdova, en conjunto con la Secretaría de Salud de la Alcaldía de Rionegro, autoridades de la Aeronáutica Civil, migración, sanidad Aeroportuaria y comunidad aeroportuaria en general llevó a cabo las acciones correspondientes contempladas en el ESPII (Emergencia de Salud Pública de Interés Internacional)”, en relación con la alerta mundial por el coronavirus COVID-19.

Ante las denuncias y la presencia del primer caso de coronavirus en Colombia, la Gobernación de Antioquia anunció que hay una orden de reforzar los controles.

“Lo que tenemos que hacer todos es afinar lo que haya que afinar, a mí me gusta más que responsables buscar soluciones y que la coordinación y la articulación entre todos los estamentos sea la más efectiva”, afirmó el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.

Tranquilidad para los viajeros que llegan y salen del Aeropuerto José María Córdova. "Aplicamos los protocolos de @MinSaludCol y locales para evitar que el virus ingrese a nuestro territorio", Jorge Rivas, secretario de salud de Rionegro. #UNIDOSPrevenimos pic.twitter.com/jRwqUE6FyD — Secretaría Seccional de Salud de Antioquia (@SaludAntioquia) March 1, 2020

Las autoridades departamentales anunciaron que en este momento no hay casos de contagio confirmados en el departamento, pero hay un registro de 21 casos sospechosos.