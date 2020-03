Vicerrector de U. Nacional sede Medellín intervino para evitar ingreso de Esmad al campus

Ocurrió en medio de una orden de evacuación debido a que se registraba la presencia de encapuchados en el campus.

El vicerrector de la Universidad Nacional sede Medellín, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, se puso al frente de la situación que llevó a evacuar la institución y diálogo con los estudiantes y agentes del Esmad, para evitar que se diera el ingreso de la fuerza pública como ocurrió en días pasados en la Universidad de Antioquia.

Por varias horas, se presentó el bloqueo de la autopista Norte, a la altura de la universidad, por la manifestación de varios estudiantes.

Sin embargo, la Policía Metropolitana de Medellín por medio de videos informó que había presencia de encapuchados y se dio la orden de evacuación de la institución.

En medio de esta situación, Restrepo Gutiérrez dialogó con los estudiantes para verificar lo que estaba pasando y para evitar que se presentara el ingreso del Esmad al campus como ya sucedió en la Universidad de Antioquia.

“Mi intención no es que nos confrontemos, es un riesgo absurdo que nos pongamos en esto, mi intención es tratar de que ellos no entren, no quiero que entren y estoy aquí precisamente para que no pase eso”, aseveró el vicerrector en un video que fue difundido en Twitter por la cuenta oficial de la universidad.

Vicerrector de la #UNALMedellín, Juan Camilo Restrepo Gutiérrez, recorre el campus, dialoga con los estudiantes y trata de evitar el ingreso del ESMAD al campus universitario. pic.twitter.com/WP6OuygtE5 — Sede Medellín UN (@UNmedellin) March 3, 2020

Ante las inquietudes de los estudiantes Restrepo aseguró “lo que quiero es que no entren, ellos no pueden entrar acá y que obviamente nos pongan en riesgo a todos nosotros. Para mi esto es absurdo, es absurdo lo que pasó en la U. de Antioquia, es absurdo que pueda pasar aquí”, manifestó.

Entretanto, los estudiantes señalaron que se encontraban protestando pacíficamente.

“Hoy no se ha usado ningún explosivo de parte de los estudiantes y nos reprimen con el Esmad, hay que exigirle al alcalde que nos deje movilizar pacíficamente”, indicó uno de ellos.

El vicerrector puntualizó además que está en contra de los encapuchados y del manejo de explosivos.

Luego de dialogar con los estudiantes, Restrepo se dirigió al separador de la autopista donde estaban los miembros del Esmad para también hablar con ellos.