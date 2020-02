Víctimas de ‘Popeye’ califican su muerte como un "castigo divino"

Quienes padecieron directamente la violencia del confeso asesino, hablaron del significado que para ellos tiene el deceso de John Jairo Velásquez Vásquez.

Doña Ana Lucía de Soler vio morir a su esposo, Miguel Soler, entonces jefe de circulación regional del diario El Espectador, en sus brazos. Corría el año de 1989. Alias ‘Popeye’ ordenó su asesinato; 31 años después, ella dice que por fin habrá justicia.

“Ha pasado tanto tiempo que uno dice: 'Diosito, haz tú la justicia, porque parece que aquí no hubo justicia', al menos para mí no hubo justicia, para mi caso. La justicia de la tierra no me la ha dado”, manifestó Ana Lucía Leal, una de las víctimas de ‘Popeye’.

Desde Cartagena, Domingo Sampayo, viudo de la locutora de Caracol Radio Miriam Naza, aseguró que no se alcanzó a conocer la barbarie de este sicario.

“No creo que ‘Popeye’ haya contado toda la verdad, yo sé que él se llevó a la tumba muchas cosas que hizo y no se atrevió a contar”, aseguró Sampayo.

Otras víctimas como Christian Rivas y Diego Soler también reaccionaron.

“El sentimiento después fue de lástima, más que de otra cosa, pero yo digo que cada quien labra su propio destino”, dijo Rivas. Mientras soler añadió: “Es, aparentemente, el término de la parte visible del cartel de Medellín, que tanto mal hizo a una ciudad como esta”.

John Jairo Velásquez Vásquez, conocido como ‘Popeye’, se ufanó de haber participado en la muerte de por lo menos 300 personas, víctimas a las que nunca, ni siquiera antes de su muerte, les pidió perdón.

Muchos de los atentados con bombas o hechos de sicariato ordenados por ‘Popeye’ quedaron consignados en el Parque Inflexión, sitio donde sí se reconoce la historia contada desde el dolor de las víctimas.