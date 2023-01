Víctimas del conflicto armado fueron estafadas por falsos tramitadores en el Urabá antioqueño

Cerca de 4 mil personas pagaron para recibir una indemnización de 18 millones de pesos, pero todo fue una trampa. Ahora nadie les responde.

Al coliseo de Apartadó llegaron desde diferentes puntos de Urabá víctimas del conflicto para recibir una supuesta ayuda, tras entregar un aporte de 100 mil pesos.

Las autoridades dicen que dieron los permisos debido a que los presuntos estafadores los solicitaron y cumplían con los requisitos para reunir público.

“Ellos cumplieron con todos los requisitos que se establecen aquí en el municipio para autorizaciones de aglomeración de público no compleja y se le dieron respectivamente las autorizaciones para una asamblea”, explicó Leanis Yepes, secretaria de Gobierno de Apartadó.

Algunas de las víctimas manifestaron que fueron engañadas por líderes que les pidieron dinero para tener acceso a las ayudas.

“En mi familia fueron estafadas aproximadamente siete personas, cada una por valor de 120 mil pesos, porque allí se incluían niños y había que pagar por ellos. Por cada niño daban una indemnización de 18 millones de pesos”, denunció una de las víctimas de la estafa.

Representantes de las víctimas temen por su vida y manifiestan que ellos no denuncian por miedo.

“¿Pero por qué no denuncian? Porque a la gente le da miedo, porque usted sabe lo que ha pasado en Urabá cuando hay denuncias”, precisó Rosángela Vidales, defensora de las víctimas.

La directora de la Unidad para las Víctimas manifestó que no se necesitan intermediarios para tener las ayudas del estado.

“Y a las victimas llamarles de manera fuerte y en el sentido de que no deben seguir cayendo en estas actividades, en estas convocatorias”, señaló Elizabeth Granados, directora de la Unidad para las Víctimas.

Las victimas siguen esperanzadas en que el estado les repare sus derechos vulnerados.

De las más de 200 mil víctimas que tiene el Urabá antioqueño, aproximadamente 4 mil fueron presuntamente estafada por falsos tramitadores.