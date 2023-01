Víctimas piden al general Montoya decir ante la JEP la verdad de la Operación Orión

El oficial, excomandante del Ejército y la Cuarta Brigada, debía comparecer este jueves por primera vez ante ese tribunal.

Unas 50 personas realizaron un plantón frente a la Cuarta Brigada en Medellín para pedirle al general en retiro Mario Montoya que revele ante la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) que diga, según ellos, la verdad sobre lo sucedido en octubre de 2002 en la comuna 13 durante el desarrollo de la Operación Orión.

General en retiro Mario Montoya Uribe se somete a la JEP Los asistentes exhibieron fotografías de sus familiares desaparecidos o asesinados y pancartas en las que piden justicia.

Margarita Restrepo fue una de las mujeres que asistió a la manifestación. Ella hace parte de la organización Mujeres Caminando por la Verdad.

En medio de un emotivo momento, narró cómo fue la desaparición de su hija Karol Vanessa Restrepo, de 17 años, junto a otros dos jóvenes que habrían sido amenazados por la fuerza pública en medio de la Operación Orión, informó Blu Radio.

“Lo que se siente es algo que uno no sabe explicar porque perdura siempre vivo en el corazón y en el alma de uno. Ya van se van a cumplir 16 años y esta es la hora en que no nos dan respuesta de nuestros seres queridos, el Estado no ha tenido la responsabilidad de buscarlos”, dijo Restrepo, quien reiteró que Montoya debe decir la verdad sobre esos hechos.

El abogado de la Corporación Jurídica Libertad, Sergio Arboleda, aseguró que el militar ha sido vinculado con miles de las ejecuciones extrajudiciales, denominadas ‘falsos positivos’, ocurridas en Colombia cuando él fue comandante de la Cuarta Brigada en Medellín y comandante del Ejército.

“De esas 1.440 víctimas de ejecuciones extrajudiciales se le endilga a Mario Montoya un 15 por ciento ocurridos cuando él era comandante de la Cuarta Brigada. Posteriormente, cuando él es comandante de la Primera División, se le endilga un 25 por ciento de las víctimas de Antioquia. Cuando es comandante del Ejército Nacional las víctimas ascienden a más de 2.000 personas en todo el territorio colombiano”, le explicó a Blu Radio el jurista.

Foto: Cortesía