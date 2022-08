Video de tremendo agarrón entre motociclista y agente de tránsito en Medellín

En video quedó registrada una agresión entre el conductor de una motocicleta y un agente de tránsito en Medellín. Al parecer, el ciudadano hizo caso omiso a una restricción vial interpuesta por el Dagred por posibles deslizamientos de tierra.

“El agente le pide al ciudadano que se baje y entre con la moto, y el ciudadano se pone agresivo, no hace caso, sigue con su moto arriesgando su vida y la vida de otros usuarios en la vía, entra a la unidad y se regresa a agredir al agente de tránsito”, señaló Víctor Hugo Piedrahíta, secretario de Movilidad de Medellín.

La riña solo terminó hasta que otros ciudadanos lograron intervenir.

“Yo estaba aquí tomándome una cervecita cuando vi la pelotera allá, me asomé y vi que estaban agarrados ahí. Supuestamente fue porque el señor vivía ahí y el guarda no sabía o no sé qué pasó ahí”, contó Cornelio Cuartas, testigo de la riña.

El hecho no fue considerado como agresión a servidor público, porque el agente respondió a los golpes. El caso quedó en manos de la Policía.