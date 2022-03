Video: buscan a este criminal que agredió a mujer para robarla en Bello

Las autoridades en Bello, Antioquia , se encuentran en la búsqueda de un sujeto que agredió a una mujer para robarle su bolso. La afectada recientemente había salido del banco.

Según información de la Policía, la víctima, quien se movilizaba en una moto, fue interceptada por el criminal. En imágenes que han circulado en redes sociales se puede observar al ladrón con un arma tratando de disparar contra la señora. Ella empieza a forcejear con el sujeto para recuperar su bolso. El delincuente finalmente escapó.

Por fortuna, la mujer no recibió heridas de gravedad, sin embargo, fue remitida a un centro asistencial. Las autoridades también hablaron de un segundo ladrón, no obstante, este hombre no aparece en las imágenes difundidas.