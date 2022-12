Los niños, como se aprecia en las imágenes, hacen parte del programa Buen Comienzo de la Alcaldía.

Cada cosa tiene su edad para ser aprendida: esta parecer ser la frase que encierra las críticas que levanta el polémico video, cuya procedencia y fecha no están claros.

Una de las personas que compartió este material fue la usuaria de Twitter Nata (@Ladenata) con la frase: “Este video que está rodando en la red, deja muchas cosas para revisar sobre la educación”.

Con tremendas ganas los niños cantan 'Maldita traición', del cantante de música popular Alzate: “Maldita traición que me hace beber, esta copa de odio, de sangre y rencor; no quiero beberla, pero este dolor me obliga a tomarla…”.

Incluso se puede apreciar cómo una niña que aparece en primer plano dramatiza un llanto conmovedor.

A través de su cuenta de Twitter la Alcaldía manifestó al respecto: "Hola Nata, te contamos que ya nos encontramos revisando con la Entidad encargada en Territorio. #ContamosConVos".



Video de ‘niños despechados’ en Medellín que cantan ‘Maldita traición’ levanta críticas https://t.co/pAnaCgBnCd pic.twitter.com/ZEUnBlljbp — Noticias Caracol Antioquia (@NCAntioquia) September 26, 2017

El programa Buen Comienzo, de donde son los menores, es descrito por la Alcaldía así: Buen Comienzo es educación inicial, amor, nutrición, protección, infraestructura y una de las cinco estrategias de la política pública de primera infancia de la ciudad. Es el primer paso en el camino de la educación de los niños y niñas de Medellín.

Frente a este caso, Buen Comienzo en un comunicado manifestó que se tomarán las medidas pertinentes para corregir este hecho.

Este es el comunicado:

Sobre el video, ya realizamos la indagación respectiva. La Dirección Técnica de Buen Comienzo rechaza este tipo de prácticas, que no están dentro de los lineamientos pedagógicos del Programa. Por ello, una vez se conoce del caso, la Dirección Técnica lo asume directamente y lo revisa con la entidad aliada en territorio, operadora de este Jardín Infantil.

Al respecto, informamos que se tomarán las medidas pertinentes con la entidad. Además, desarrollaremos una labor pedagógica y de protección específica con los niños y las niñas del Jardín.

Desde la Secretaría de Educación, y su programa Buen Comienzo, reiteramos nuestro llamado a la ciudadanía a ser responsables con el tipo de material que se publique en redes sociales, especialmente aquel que incluye niños y niñas y que puede llegar a afectar o vulnerar sus derechos.

Valoramos esta clase de denuncias; sin embargo, invitamos a las personas que, en caso de conocer de situaciones que puedan poner en riesgo a nuestros niños y niñas, usen los canales indicados para que dicha información llegue a las autoridades competentes sin vulnerar sus derechos.