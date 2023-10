Video de perro persiguiendo carro que lo abandonó en Itagüí causa dolor e indignación

Habitantes de Itagüí, en el departamento de Antioquia , están con el corazón acongojado tras revelarse el video de un perro que fue abandonado. Lo más triste del caso es que el animal se fue detrás del carro de quien lo dejó tirado en plena vía.



El video, grabado desde otro vehículo, muestra a la mascota corriendo con todas sus fuerzas para alcanzar el taxi desde el que se presume lo dejaron a su suerte. En su afán, incluso se arriesga a ser atropellado, pero en su desespero no le importa.

Aunque no se conoce el desenlace de la historia o qué pudo haber pasado con el perro, la imagen ha sido replicada ampliamente no solo para encontrar a quienes no tuvieron piedad con el animal, también para recalcar el cuidado y la responsabilidad en la tenencia de mascotas.

Son seres que sienten y no un objeto que puede ser desechado.

Detienen a hombre que le habría tirado un explosivo a un perro

Otro caso de maltrato animal, por supuesto mucho más aberrante, tuvo lugar recientemente en México. Un hombre identificado como Gustavo Ricardo fue capturado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, acusado tirarle un explosivo a un perro llamado Pelusa.

El perro lastimado resultó con graves lesiones y tuvo que ser atendido por un médico veterinario que determinó amputarle una pata.

Los costos de la operación de Pelusa fueron cubiertos por la Fiscalía, que ahora le busca hogar.

El presunto responsable de maltrato animal también es señalado de agredir a varios vecinos de la zona, así como a más animales. Estos actos hacen parte de las indagatorias correspondientes.

El implicado fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público y luego recluido en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla donde la autoridad judicial resolverá su situación legal.