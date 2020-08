Video del espectacular avistamiento de un oso andino en Antioquia

Encontrarse con un 🐻 de anteojos es un evento especial, es 👀 a un animal que pocos han visto de frente. Déjalo tranquilo, él no te dañará, no lo persigas, no es peligroso, ni busca atacarte. Si es un cachorro no lo extraigas de su hábitat. @amoramartinez1 pic.twitter.com/f4wzVQoWBW