Video del operativo de espacio público que terminó en batalla a punta de naranjas

En las imágenes se aprecia cómo los funcionarios de Espacio Público intentan subir la carretilla llena de frutas al vehículo. Los vendedores se lo impiden, uno de los funcionarios con chaleco rojo, cae y se forma una inusual batalla de "naranjazos" en pleno centro de Medellín.

Irma Ramírez, subsecretaria de Espacio Público, afirma que en el hecho “hubo algunos muchachos o gestores que también respondieron a esta agresión, ellos entonces van a ser sujetos de una investigación de la empresa que los contrata”.

La situación que denuncian los denominados carretilleros o venteros informales es la siguiente: no solamente tienen que lidiar con el tráfico de todo el día del centro de la ciudad y de la Avenida Oriental, sino también con los agresivos, dicen ellos, de la Secretaría de Espacio Público.

Lina Rodríguez, representante de los venteros informales, afirma que “uno no se va dejar quitar las cosas que son de uno y con las que lleva el sustento a la casa y el Policía siempre actúa o agrediéndonos o pegándonos”.

De acuerdo con la Administración Municipal, todos los días hay operativos de control del espacio público en Medellín, sobre todo en el centro de la capital.

“Lo que se les pide el favor es que no se estacionen en un solo punto y que sigan su marcha”, dijo Irma Ramírez,

El enfrentamiento a "naranjazos", deja un sabor agridulce, no es el primer incidente entre funcionarios y vendedores informales. Durante todo el año a través de vídeos se han denunciado incidentes similares.