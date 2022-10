Video inédito: esto decía la mamá de Maximiliano Tabares sobre el niño antes de ser capturada

En un video en el que se ve a una mujer de espaldas, al lado de una fogata, sería, según las autoridades, Sandra Patricia Caro. Al parecer, de acuerdo a como cuentan los vecinos de la zona, estaría quemando algunas de las pertenencias del niño Maximiliano Cano , seis días después de su desaparición.



El video hace parte de las pruebas que este lunes, 24 de octubre, se presentarían en la audiencia de imputación de cargos de los seis presuntos responsables de la desaparición del pequeño de 6 años.

“Ella salió detrás del hueco y sacó una bolsa muy pequeña, pero se veía que tenía ropa del niño, como pañitos ensangrados o algodones. Luego se fue para atrás del patio, entonces, le dijeron que en el patio no. Se fue detrás del lavadero, allá le echó alcohol y lo prendió otra vez”, manifestó un vecino del sector.

El momento del video es del que tanto hablan algunos habitantes del municipio de Remedios, Antioquia, desde que se conoció la captura de esta mujer y otros 5 familiares del niño.

“Se fue caminando hacia el punto otra vez para buscar en el piso si le había caído un pedacito de algodón o pañitos porque eso era lo que llevaba en la basura”, agregó el vecino.

La casa donde vivía Maximiliano Cano, junto con su mamá y padrastro, aún permanece con las piedras que la comunidad arrojó por las sospechas que tenían de la responsabilidad de algunos familiares en la desaparición del niño.

“Se les pide que nos ayuden prontamente a encontrar el niño, que es lo más importante. ¿Cómo nos encontramos? Pues ya podrán imaginarse el dolor que sentimos al no tener el niño y no saber noticias de él”, expresó Nerlys Tabares, tía del menor.



En diálogo con Noticias Caracol, la maestra de Maximiliano Cano dijo que durante los últimos días que él fue a estudiar estuvo muy activo y atento. Ella mostró algunos de sus últimos dibujos.



“Mucha gente dice que yo he huido de la autoridades, de que yo en ningún momento he ido a la Fiscalía a que me presten ayuda, a poner el denuncio porque dicen que yo tengo que ver en todo lo que está pasando”, dijo la madre del menor en la última entrevista que dio, pero que no había sido difundida.

Por su parte, la gobernación de Antioquia continúa ofreciendo una recompensa de 60 millones de pesos por información que los lleve a dar con el paradero del niño. Las autoridades no dejan de buscarlo e indagar si hay más personas involucradas. Se espera que este lunes se realice la audiencia de imputación de cargos en Medellín.