Video: la angustia de pasajeros del metro de Medellín por perro que estuvo a punto de ser arrollado

La mascota invadió los carriles del sistema entre las estaciones Agucatala y Ayurá, mientras había trenes en movimiento.

Entretanto, los usuarios del metro miraban atónitos la angustiosa escena, mientras grababan, pues temían lo peor.

En las imágenes se ve al perro, muy campante, recorrer los rieles del medio de transporte.

La zozobra fue mayor cuando a lo lejos se alcanza a ver uno de los trenes del sistema, que va por el mismo carril que invadió el canino.

Ansiosos, los pasajeros esperan que el animal salga del lugar o que el conductor alcance a frenar para no lastimarlo.

Por fortuna, el personal del metro siempre estuvo al tanto de la situación y evitó una tragedia.

“No sobra contarles que para la atención del caso del perrito siempre estuvo presente el biólogo y activamos el protocolo de reducción de velocidad de los trenes en el tramo Ayurá - Aguacatala para preservar su integridad”, indicó el Metro de Medellín a través de su cuenta de Twitter.

El perro salió del lugar como ingresó: ileso y por su propia cuenta, pues el personal del sistema de transporte no logró agarrarlo.

“Luego de muchos ires y venires por las vías y de intentos infructuosos por atraparlo, el esquivo perrito salió por cuenta propia a través de un desagüe y ya no está en riesgo en el sistema metro. Ya se le vio caminando tranquilo por fuera”, precisó la empresa.

Se desconoce si el animal escapó de su casa o si no tiene hogar.