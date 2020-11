Indignante agresión a niño en Medellín: “le decía que por perezoso no tenía derecho a comer”

Un hombre lo maltrató y humilló en vía pública. El hecho fue grabado y denunciado por una mujer que asegura que detrás hay un grave caso de explotación. Noticias Caracol habló con la mujer que no solo fue testigo de la agresión al menor, sino que también grabó lo ocurrido, lo que a la postre permitió que el hombre no siguiera maltratando al pequeño. "Estábamos mi esposo, mi hija y yo y vimos a una persona, que estaba acompañada de otras, que regañaba a un niño, le decía que por perezoso no tenía derecho a comer, que se fuera de ahí y lo ultrajaba y el niño lloraba con hambre y ellos comían pastel de pollo con gaseosa", recuerda la mujer. El agresor, ante la presencia de la familia, le pidió al niño que se marchara, argumentando que era su papá, lo que según la denunciante fue desmentido por el menor.