Video muestra el terrible accidente de El Poblado en el que una motociclista se salvó de milagro

Noticias Caracol conoció el dramático relato de la mujer que saltó al ver cómo un camión sin frenos arrasaba con todo a su paso en la loma de Los González.

Camión se lleva por delante varios vehículos, entre ellos una ruta escolar, en El Poblado El hecho sucedió al medio día de este viernes en la calle 5 Sur con carrera 29 en el suroriente de Medellín.

Según el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastre (Dagrd), un camión sin frenos se llevó por delante ocho carros y dos motocicletas.

Precisamente en una de estas iba Hilda Sierra. En el video se ve cómo ella logra esquivar por milímetros el camión cuando este baja sin control por la empinada calle.

Hilda estaba esperando el cambio de luz en el semáforo.

“Bajaba el camión demasiado rápido fue por qué no frena si están pasando carros. Cuando vi que el impacta, mi reacción fue tirarme de la moto. Solamente pensaba que no me fuera a tocar la espalda. Fue la impresión más grande. Cuando volteé a mirar no vi la buseta de los niños”, dijo aún conmocionada la mujer.

El grave accidente dejó una persona muerta que fue identificada como Mónica Salazar Restrepo.

