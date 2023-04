Video para adultos grabado en la Piedra del Peñol causa indignación en Antioquia

Hay indignación en Antioquia tras conocerse un video con contenido sexual que fue grabado en la Piedra del Peñol, uno de los atractivos turísticos más visitados en el oriente del departamento junto al embalse de Guatapé.

Al parecer, una pareja de turistas aprovechó su vista para hacer el video en las escaleras de la Piedra del Peñol, en el momento que no se encontraban otros visitantes cerca.

Tras conocerse el contenido, el rechazo por parte de los habitantes de la región no se hizo esperar, pues esto ocurre días después de la polémica protagonizada por turistas extranjeros en Guatapé, quienes salieron a correr desnudos en la calle, como quedó registrado en un video que se hizo viral.

De acuerdo con Teleantioquia Noticias, los involucrados en el video sexual podrían recibir una multa tipo 3, de 16 salarios mínimos, por infringir el artículo 33 del Código de Policía al incurrir en comportamientos que afectan la tranquilidad y las relaciones entre las personas.

Disculpas de turistas en Guatapé

De otro lado, por medio de un video, los extranjeros que corrieron desnudos en Guatapé ofrecieron disculpas por el hecho tras ser identificados.

“No sabía que no podía hacer eso, entiendo que no es mi país, es su país y quiero tener todo el respeto”, aseguró la mujer en un video.

La pareja se excusó reconociendo que en el momento de los hechos se encontraba bajo los efectos del alcohol. Igualmente, les tocó pagar una multa de 690.000 pesos.

Por su parte, Juan Pérez, alcalde de Guatapé, manifestó su rechazo frente a la situación.

"No aceptamos que nuestro municipio sea irrespetado por personas que realizan actos que afectan la convivencia y tranquilidad del municipio y rechazamos cualquier acto que afecte la imagen y convivencia de nuestro paraíso", dijo el mandatario en redes sociales.

Locales y visitantes se han mostrado indignados por lo que para muchos es el deterioro del turismo en esa región de Antioquia, que atrae miles de visitantes por la belleza exuberante de sus paisajes.

Sin embargo, cada vez son más las quejas y denuncias de supuestas fiestas sexuales, entre otro tipo de actividades que se han vuelto recurrentes en la zona.