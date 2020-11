Video de indignante maltrato a niño en Medellín dejaría al descubierto red de explotación infantil

Fue grabado el lunes en el barrio Laureles cuando una mujer y su familia fueron testigos de la golpiza y el desesperado llamado de auxilio del niño que, al parecer, no completó el dinero producto de la venta de dulces. "Lo que hacían era poner el niño a mendigar, a explotarlo, y si él no les daba plata, entonces no le daban de comer, lo ultrajaban", denunció la mujer. Además, aseguró que es una escena que se repite a diario en distintos puntos de la ciudad, y por eso, decidió darle de comer al pequeño.