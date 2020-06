Vigilante es sensación en redes sociales por dar clases gratis de inglés a personas de bajos recursos

Él es Edilson García, vive en Medellín, y se ha dedicado esta cuarentena a dictar clases de inglés a personas de bajos recursos.

Su vida cambió hace tres años cuando un habitante de calle le regalo un libro de inglés básico mientras cuidaba un banco de la ciudad.

“Una vez me regaló ese librito, yo empecé a practicar, mis noches de trasnocho, porque ya después de este banco me pasaron para una bodega y en esta bodega yo me empeliculé con el inglés”, cuenta.

Aunque no ha viajado a ningún país de lengua inglesa, su esfuerzo lo ha llevado a que alcance un nivel profesional.

“Busco mostrarles que sí se puede porque la gente es que no, que inglés y matemáticas imposible. Todos podemos, yo soy empírico”, señala.

Edilson asegura que su fuerte es la gramática. Hace sus propios videos y los sube a sus redes sociales, donde tiene más de 50.000 seguidores de diferentes países.

“Vivo de mi fanpage, tengo Instagram, tengo la página web y tengo mi canal de Youtube”, subraya.

Además, muestra con orgullo su uniforme, porque por cuenta de este, según él, encontró su esencia.

Sus alumnos le agradecen por darles un poco de conocimiento en medio de la cuarentena.

“Tenerlo a él en el barrio ha sido muy gratificante, porque él es muy buena persona, él enseña sin cobrarnos”, manifiesta Andrés Suárez, uno de sus estudiantes.