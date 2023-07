Visitantes del parque El Salado de Envigado fueron secuestrados por ocho horas en medio de robo

Un grupo de siete personas en el Valle de Aburrá denuncia que el pasado domingo en el parque El Salado de Envigado, sur del área metropolitana, fue víctima de secuestro y robo por parte de los delincuentes.



“Nosotros éramos inicialmente un grupo de cinco personas, tres éramos estudiantes que caminamos varias horas en el día en el parque. Alrededor de las 3:30 de la tarde ya nos disponíamos a regresar y nos abordan tres personas con dos armas y un cuchillo, ellos ya venían con otras dos personas extranjeras, cuando llegan y se me acercan a mí, que era el que iba de último, me agarran del bolso”, contó uno de los afectados a Noticias Caracol.

Fueron alrededor de ocho horas las que permanecieron retenidas las víctimas.

“Me dicen: ‘Nosotros somos de la Oficina de Envigado y los vamos a requisar para ver que no tengan armas’. Nos hacen desplazarnos hasta un lugar, como un poco más escondido y entre arbustos para que no nos vieran y allá nos dicen que saquemos todas las pertenencias, que saquemos todas las cosas de valor, que no dejemos nada en el bolso, que si encuentran algo íbamos a tener problemas”, relató la víctima.

No contentos los delincuentes con quitarles sus pertenencias fueron más allá.

“Nos piden las cuentas, que cuánto dinero tenemos en las cuentas y nos hacen entregar las claves de los celulares”, dijo el ciudadano.

Dos de las víctimas eran extranjeras, según el testimonio del hombre.

“Ellos nos dicen que les entreguemos los patrones, los que teníamos de pronto tarjetas de crédito, tarjetas de los bancos y se llevan los celulares desbloqueados con las claves de los celulares. Luego nos hacen subir a cada uno hasta un sector donde estaba el líder, allá nos amarraron las manos, luego de que nos hicieron sacar todo y nos hacían subir de a uno para que revisaran las cuentas y ellos hacían la transferencia a otra cuenta”, detalló la víctima.

De acuerdo con su versión, los delincuentes “se comunicaban constantemente con una mujer que era la que, al parecer, les ayudaba a retirar la plata en un cajero o en un banco”.

“Ellos sacaron el espacio para que cada persona, individualmente, les dijera dónde tenían la plata y cuánta plata tenían. Incluso a los dos extranjeros los obligaron a llamar a las casas para que les dieran más dinero”, agregó la víctima.

Luego de esto, los ladrones hicieron caminar a estas personas el resto de la tarde y la noche por el bosque “porque ellos estaban haciendo tiempo mientras alguien los recogía”.

Según la víctima, ellos alcanzaban a escuchar que los delincuentes se comunicaban no solo con una mujer, sino con otro hombre “y preguntaban si ya había alguien por ahí, como refiriéndose a la Policía o alguien poniendo cuidado”.

“Nos decían que no nos iban a hacer daño, sino que nos iban a dejar cerca de la zona de donde ellos se iban a ir y nos iban a dejar amarrados antes de que se fueran”, manifestó el afectado.

A las víctimas las amarraron con los cordones de sus propios zapatos.

“A los hombres nos hacen retirar los cordones y en varias ocasiones nos amarraban, decían que a las mujeres no les iban a hacer nada, pero que a nosotros nos amaraban para que no les fuéramos a hacer nada”, agregó el joven.

Según la víctima, previo a entrar al parque El Salado recibieron recomendaciones de policías en la zona sobre la hora de salida, que no fuera muy tarde, por eso ellos trataron de hacerlo entre las 3 y 3:30, aun así los delincuentes ya estaban al asecho.

“Nosotros siempre estuvimos en los senderos que están demarcados en el parque, incluso por donde transitamos siempre hubo gente. Entonces estábamos muy tranquilos”, anotó.

Este miércoles, tres de las víctimas de este hecho interpondrán la denuncia por robo y secuestro ante la Fiscalía.