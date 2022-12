¿Vive en Medellín o en Bello? Atento, esta semana habrá suspensión en el suministro de agua

Estos cortes en el servicio de acueducto se realizarán de manera programada con el fin de adelantar el lavado en los tanques de almacenamiento.

Entre las 8:00 p.m. del martes 24 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 25 de octubre.

Municipio de Medellín:

- De las calles 92 a 93F entre las carreras 55 y 55A.

- De las calles 93F a 98 entre las carreras 52 y 52A.

- De las calles 97A a 102 entre las carreras 50 y 52.

- De las calles 102 a 105AA entre las carreras 48 y 52.

- De las calles 105AA a 109 entre las carreras 50 y 52.

- De las calles 109 a 120 entre las carreras 50B y 52.

- De las calles 120 a 126 entre las carreras 50BB y 54.

Municipio de Bello:

- De las calles 20D a 20FF entre las carreras 42D y 45.

- Carrera 45 entre las calles 22D y 30C.

Incluye 13.290 usuarios de los barrios: San Isidro (Medellín), Palermo, La Rosa, Santa Cruz (Medellín), Moravia, Zamora, Playón de Los Comuneros, La Frontera, Pablo VI, La Francia, Andalucía (Medellín), Villa Niza, Moscú No. 1, La Gabriela, Acevedo y Villa del Socorro.

Entre las 6:00 p.m. del miércoles 25 de octubre y las 4:00 a.m. del jueves 26 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las calles 1 Sur a 3B Sur entre las carreras 30 y 43A.

- De las calles 1 a 16 entre las carreras 30 y 43A.

- De las calles 17 a 27 entre las carreras 37 y 43A.

- De las calles 28 a 34 entre las carreras 35 y 42.

Comprende 16.285 usuarios de los barrios: Alejandría, La Florida (Medellín), El Poblado, Las Lomas No. 1, Castropol, San Diego, La Asomadera No. 2 y Zona Rosa.

Entre las 8:00 p.m. del miércoles 25 de octubre y las 4:00 a.m. del jueves 26 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las carreras 30 a 32 entre las calles 27 y 28.

- De las calles 29 a 34 entre las carreras 30 y CR 35.

- De las calles 34 a 36 entre las carreras 29A y 34F.

- De las calles 36 a 39 entre las carreras 33 y 30.

Cubre 6.710 usuarios de los barrios: El Salvador, Loreto, San Diego, La Asomadera No. 1, La Asomadera No. 2 y La Asomadera No. 3.

Entre las 8:00 p.m. del jueves 26 de octubre y las 3:00 a.m. del viernes 27 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las calles 38B a 38F entre las carreras 26E y 28B.

- De las calles 39 a 40 entre las carreras 24D y 26.

- De las calles 40 a 45 entre las carreras 21 y 24.

- De las calles 40 a 43 entre las carreras 15A y 16A.

- De las calles 45 a 51 entre las carreras 11C y 23.

- De las calles 49C a 51 entre las carreras 10B y 8B.

Cobija 11.311 usuarios de los barrios: Miraflores, Alejandro Echavarría, Los Cerros- El Vergel, Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, Cataluña, Loreto y La Milagrosa (Medellín).

Si requiere alguna información adicional, comuníquese a la línea de atención al cliente de EPM 44 44 115.