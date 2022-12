¿Vive en Medellín o en Bello? Atento, habrá cortes de agua por obras en tanques de almacenamiento

Para adelantar el lavado de los mismos, es necesario interrumpir, de manera programada, el servicio de acueducto en los siguientes sectores:

Entre las 8:00 p.m. del lunes 9 de octubre y las 4:00 a.m. del martes 10 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las carreras 82G a 85 entre las calles 106C y 97.

- De las calles 97 a 84 entre las carreras 83A y 90.

Municipio de Bello:

- De las carreras 73 a 76 entre las calles 20B y 25C.

Incluye 8.959 usuarios de los barrios: Picacho, Doce de Octubre No. 1, El Progreso No. 2, Mirador del Doce, Doce de Octubre No. 2 y París.

Entre las 8:00 p.m. del martes 10 de octubre y las 3:00 a.m. del miércoles 11 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las calles 66D a 66FA entre las carreras 36 y 37.

- De las calles 66FA a 68 entre las carreras 34A y 36A.

- De las calles 68 a 72 entre las carreras 29 y 38.

- De las calles 72 a 81 entre las carreras 30 y 38.

- De las calles 81 a 82A entre las carreras 32 y 38A.

- De las calles 82B a 84 entre las carreras 36 y 37.

- De las calles 84 a 86B entre las carreras 32 y 36.

- De las calles 86B a 91B entre las carreras 34 y 36.

- De las calles 91A a 93A entre las carreras 36 y 34A.

Comprende 13.576 usuarios de los barrios: Villa Hermosa, Manrique Oriental, El Raizal, Santa Inés, La Salle, Versalles No. 1, San José La Cima No. 2, Las Granjas (Medellín) y Oriente (Santa Elena).

Entre las 10:00 p.m. del martes 10 de octubre y las 4:00 a.m. del miércoles 11 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las calles 11C Sur a 9 Sur entre las carreras 54B y 61.

- De las calles 9B Sur a 4 Sur entre las carreras 79 y 83.

- De las calles 9B Sur a 6C Sur entre las carreras 82B y 84.

- De las calles 4 Sur a 80 por la carrera 81B.

- De las calles 5 Sur a 1 Sur entre las carreras 83 y 84.

Cubre 7.996 usuarios de los barrios: El Rincón, La Colina y La Hondonada.

Entre las 9:00 p.m. del miércoles 11 de octubre y las 4:00 a.m. del jueves 12 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las carreras 96 a 96C entre las calles 49FF y 49AA.

- De las carreras 96C a 103 entre las calles 49A y 49B.

- De las carreras 103 a 110 entre las calles 57 y 62.

- De las calles 62 a 63 entre las carreras 110 y 103A.

- Calle 63 entre las carreras 103A y 98B.

- De las carreras 94BB a 92 entre las calles 65 y 65C.

Incluye 7.418 usuarios de los barrios: Santa Margarita, Olaya Herrera, Juan XXIII-La Quiebra, Cucaracho, Nazareth (San Cristóbal), Monteclaro (San Cristóbal), Pajarito (San Cristóbal), Palenque y La Pradera (Medellín).

Entre las 8:00 p.m. del jueves 12 de octubre y las 3:00 a.m. del viernes 13 de octubre

Municipio de Medellín:

- De las calles 32 a 37 entre las carreras 28A y 30.

- De las calles 34 a 37 entre las carreras 23 y 26.

- De las calles 37 a 38B entre las carreras 22C y 28E.

- De CL 33 hasta CL 36 entre las carreras 10C y 20A.

- De las calles 43E a 45 entre las carreras 7A y 15B.

- De las calles 35 a 37 entre las carreras 15 y 16.

Cobija 9.834 usuarios de los barrios: Bomboná No. 2, Barrios de Jesús, La Asomadera No. 3, Cataluña, Los Cerros-El Vergel y Loreto.

Cualquier información adicional se puede consultar en la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.