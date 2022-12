¿Vive en Santa Elena, Barbosa o Envigado? Atento, habrá cortes de agua en la noche de este lunes

Foto: Archivo

Las interrupciones, que se realizarán de manera programada, tienen como objetivo adelantar trabajos de modernización en las redes de acueducto en el Valle de Aburrá.

Publicidad

Municipio de Envigado

Entre las 6:00 p.m. del lunes 4 de diciembre y la 1:00 a.m. del martes 5 de diciembre:

- De las carreras 43A a 45A a las calles 33B Sur a 37 Sur.

- De las carreras 43A a 48 las calles 37 Sur a 39 Sur.

Publicidad

- De las carreras 43A a 50 a las calles 39 Sur a 45 Sur.

- De las carreras 48 a 50 a las calles 45 Sur a 48C Sur.

Publicidad

Cubre 5.171 usuarios de los barrios: San Marcos, Alcalá, Milán-Vallejuelos, Centro, El Portal, Las Vegas y El Dorado, así como las instalaciones ubicadas en esta zona del Consumo, Fiscalía, Grufarma, Induga, Simex, Sofasa y la Universidad Cooperativa de Colombia.

Entre las 6:00 p.m. del lunes 4 de diciembre y las 6:00 a.m. del martes 5 de diciembre:

- De las calles 4A a 7A entre las carreras 18 y 21.

- De las calles 8 a 11 entre las carreras 15 y 21.

Publicidad

- De las calles 12 a 13 entre las carreras 21 y 23.

- De las calles 8 a 13 entre las carreras 6 y 15.

Publicidad

- De las calles 16 a 18 entre las carreras 6 y 21.

- De las calles 19 a 20 entre las carreras 19 y 21.

- De las calles 19 a 22 entre las carreras 16 y 19.

Municipio de Barbosa

Publicidad

Incluye 6.643 usuarios de los barrios: Santiago de Los Caballeros, El Portón, Leticia, Centro, Aguas Calientes, Santa Mónica, Aguas Calientes, Barrios de Jesús, Robles, 30 de Mayo, Pepe Sierra y Pepe Sierra 2.

También las instalaciones de la Alcaldía de Barbosa, Bancolombia (Barbosa), Hospital Barbosa y Terpel Barbosa.

Publicidad

Entre las 9:00 p.m. del lunes 4 de diciembre y las 4:00 a.m. del martes 5 de diciembre:

- De las calles 84A a 84C entre las carreras 31A y 31B.

- De las calles 84C a 86 entre las carreras 31 y 31AA.

- De las calles 86 a 86AB entre las carreras 30 y 31AA.

Publicidad

- De las calles 86AB a 89 entre las carreras 31 y 33.

- De las calles 89 a 89A entre las carreras 31 y 34.

Publicidad

- De las calles 89A a 91 entre las carreras 31 y 33.

- De las calles 91 a 91A entre las carreras 31B y 34.

- De las calles 91A a 83A entre las carreras 31B y 32.

- De las calles 93A a 100B entre las carreras 30 y 37.

Publicidad

- De las calles 100B a 102 entre las carreras 37.

- De las calles 102 a 107B entre las carreras 28 y 37A.

Publicidad

Corregimiento de Santa Elena

Comprende 9.276 usuarios de los barrios: Santo Domingo Savio No. 1, Granizal, Moscú No. 2, La Salle, San Pablo, El Compromiso (Santa Elena), La Esperanza No. 2 (Santa Elena), San José La Cima No. 2, Las Granjas (Medellín) y Aldea Pablo VI (Santa Elena).

Además de las instalaciones del Colegio Sagrada Familia, Colegio Santo Domingo de Guzmán, Metro (carrera 31 A con calle 102 B-123) y Metrosalud (carrera 33 con calle 107 B -21).

Si tiene dudas, comuníquese con la Línea de Atención al Cliente 44 44 115.