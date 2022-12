Viven en las tinieblas, cocinan en leña y usan velas en urbanización de Medellín

Habitantes de viviendas de interés prioritario en el corregimiento de San Antonio de Prado denuncian que desde hace dos meses están sin el servicio de energía.

Les cortaron la luz porque la constructora no ha presentado un certificado a EPM de la instalación.

Guillermo Osorio, habitante del sector, manifiesta que en la urbanización hay personas con discapacidad que necesitan madrugar, así como estudiantes y amas de casa que no tienen cómo hacer la comida ni encender sus electrodomésticos.

Ramón Mazo, representante de la Organización Popular de Vivienda, afirma que ese certificado cuesta mucho dinero, alrededor de 3 millones 200 mil pesos.

Por su parte, Empresas Públicas de Medellín afirma que tiene interés de hacer la reconexión pero todo bajo la legalidad.

“Insistimos mucho en el constructor para que presente el dictamen de inspección y la declaración de cumplimiento y hasta el momento no ha sido posible”, sentencia Juan Carlos Duque, gerente de transmisión y distribución de energía de EPM.