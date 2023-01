Volcamiento de un bus en Santo Domingo Savio dejó 29 lesionados

El accidente se presentó hacia las 5:00 a.m. en la carrera 28 con calle 108 en el nororiente de Medellín.

El hecho fue atendido por unidades de bomberos com apoyo de la Secretaría de Salud, organismos de socorro y Secretaría de Tránsito.

Diego Moreno Bedoya, subdirector de Manejo de Desastres, del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres de Medellín, indicó que hacia las 5:00 a.m. se recibieron múltiples llamadas sobre el volcamiento de un bus, donde se transportaban más de 20 personas.

Los bomberos hicieron presencia en el lugar para el rescate de los pasajeros, en total fueron atendidas y trasladadas 29 personas a diferentes centros asistenciales de la ciudad.



En cra 28 x 108 barrio Santo Domingo Savio, unidades #BombrerosMedellín con apoyo de Secretaría de Salud, organismos de socorro y @sttmed atendieron volcamiento de bus de servicio público, 29 lesionados fueron trasladados a centros asistenciales. pic.twitter.com/ZiFpJxl7fs — DAGRD - MEDELLÍN (@DAGRDMedellin) January 16, 2019